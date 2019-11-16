وكيل باسيل: جبور نشر أخبارا كاذبة عن استفادة باسيل من دير عمار وملجأنا القضاء

لفت الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز في بيان الى ان "الصحافي شارل ايوب نشر اخباراً كاذبة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكذلك أيضا بمقال نشر اليوم في جريدة الديار زعم بموجبهما ان الوزير باسيل استفاد بصورة غير مشروعة من تلزيم دير عمار ومن موضوع التعاقد مع بواخر استجرار الطاقة دون ان يسند مزاعمه الى اي دليل ثبوتي"، مضيفا: " لقد اصبح معلوماً لدى الرأي العام اللبناني ان الصحافي المذكور قد اعتاد نشر الاخبار الكاذبة بحق الوزير باسيل من بينها الخبر الكاذب المتعلق بالوديعة القطرية ، والأفظع من ذلك انه لا يتوانى عن المسارعة الى نفي الاخبار المذكورة عند بدء الملاحقة القضائية خوفاً من ادانته كما فعل في الحالات السابقة عندما وقع على تعهد خطي بالامتناع عن التعرض بالأخبار الكاذبة للوزير باسيل"، مؤكدا مجدداً ان "مثل هذه الأصوات الناشزة لا تمت باية صلة الى أخلاقيات مهنة الصحافة وتاريخها ، ولا تندرج في إطار حرية الرأي ، انما تدخل في باب تحريض الرأي العام بالإشاعات المغرضة ، ولن يكون ملجأنا سوى القضاء لردعها كما فعلنا سابقاً".