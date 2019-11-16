الجيش: زورق حربي اسرائيلي خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

اعلنت قيادة الجيش ان "زورقا حربيا إسرائيليا خرق بتاريخ 16/11/2019 الساعة 6,45، ​المياه​ الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 50 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين صوتيتين في المياه المذكورة والتكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، ثم غادر عند الساعة 7,00. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".



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