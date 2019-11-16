أشار نقيب مستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​ في اتصال مع "​الخليج 365​" الى أن "المشكلة لا تكمن في استيراد الأدوية بل على العكس نستطيع أن نستورد ​الدواء​ رغم الصعوبات ولدينا المخزون اللازم ولكن المشكلة الحقيقية هي في إنقطاع السيولة لأن ​القطاع العام​ لا يسدد فواتيره وبالتالي ​المستشفيات​ لا تتمكن من شراء الأدوية ما أدى الى خلق أزمة".

وأضاف: "​المصارف​ أوقفت التسليفات والمستورد أوقف الاقراض واذا فعل يقرض بفائدة عشرين بالمئة"، معتبرا أن "المشكلة هي في قدرة المستشفيات على شراء الادوية بما فيها الادوية المستعصية وتسديد ثمنها لأن القطاع العام لم يدفع لهم والمصارف أوقفت ​القروض​ أو التسليفات".

وأكد أن "هناك أزمة سيولة خانقة في القطاع الطبي وسببها القطاع العام ومن يدفع الثمن هو المريض"، لافتا الى أن "الحل هو ضخ القطاع العام السيولة في القطاع الطبي"، ومشيرا الى أننا "تواصلنا مع وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ في هذه الازمة ومتهم ويبذل جهدا كبيرا لحلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب مستوردي الادوية للنشرة: هناك أزمة سيولة خانقة في القطاع الطبي وسببها القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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