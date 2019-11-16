النشرة: المحتجون في النبطية اعلنوا رفضهم لاستقبال "بوسطة الثورة"

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "المحتجين في النبطية اعلنوا رفضهم لاستقبال "بوسطة ​الثورة​" وذلك بعد اللغط السائد حول ولعدم التنسيق مع مجموعة حراك النبطيه وبسبب عدم وضوح النشاط وما يهدف اليه بوضوح كلي ورفضا للاسقاطات"، مؤكدين على استمرار الحراك والمطالبة بالمطالب الوطنية المحقة.

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