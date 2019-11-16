طوني فرنجية: للاسراع بتشكيل الحكومة بعيدا عن منطق الشخصانية التي مارسها البعض في السابق ولا يزال يمارسها

دعا النائب ​طوني فرنجية​ الى "الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ بعيدا عن منطق الشخصانية التي مارسها البعض في السابق ولا يزال يمارسها حتى الآن وتكون حكومة تؤسس لمؤسسات حقيقية بدءا بقضاء مستقل"، مؤكدا "اننا نتبلغ الاستشارات النيابية عبر القصر الجمهوري، وعندما نُدعى إلى الاستشارات بشكل رسمي عندها سنعلن عن موقفنا الذي يرضي ضميرنا ونحن نطالب باستشارات نيابية بأقرب وقت ممكن، ونتمنى تشكيل حكومة تتماشى مع مطالب الناس وتتماهى مع دقة المرحلة الحالية".

وفي مؤتمر صحافي دعا فرنجية "الدولة والمؤسسات والمصرف المركزي للاستمرار بتقديم الحد الأدني لحاجات الناس من دواء وعملة صعبة وغيرها من مواد أولية"، مؤكدا ان "ما حصل من حراك في الشارع كان صدمة كبيرة ويجب أن نستغلها لتكون فرصة حقيقية لمعالجة الأزمات الفعلية ومن هنا خوفنا من استغلال البعض الشارع لأهداف سياسية".