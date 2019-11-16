الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات لمحتجي السترات الصفراء في باريس

اطلقت ​الشرطة الفرنسية​ ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق ​تظاهرات​ لمحتجي ​السترات الصفراء​ في ​باريس​، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء مظاهرات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن اشتباكات اندلعت بين الشرطة والمحتجين قرب محطة مترو بورت دو شامبيريه، فيما يستعد المتظاهرون للتوجه نحو محطة قطارات أوسترليتز جنوبي العاصمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تدخلت لمنع مئات المحتجين من التظاهر في طريق باريس الدائري، مؤكدة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين شمال غربي العاصمة.

من جانبها، أعلنت شركة النقل العام الباريسية عن إغلاق أكثر من 20 من محطات المترو وسكك الحديد الجهوية السريعة، صباح اليوم السبت، في ظل مظاهرات السترات الصفراء، بطلب من الشرطة، بما فيها محطات تقع قرب الشانزليزيه وبرج إيفل وساحة الكونكورد والجمعية الوطنية.

كما أدخلت الشركة تغييرات على مسار أكثر من 50 حافلة في العاصمة.