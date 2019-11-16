التلفزيون الإيراني: مسلحون مجهولون يطلقون النار عشوائيا في شوارع خرمشهر جنوبي البلاد

اشار التلفزيون الإيراني الى ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار عشوائيا في شوارع خرمشهر جنوبي البلاد، لافتا الى سقوط عدد من الجرحى.

واشار التلفزيون ال​ايران​ي الى إضرام النار في بعض الممتلكات العامة بمدينتي آبادان والأهواز جنوبي البلاد.