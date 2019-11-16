اشار التلفزيون الإيراني الى ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار عشوائيا في شوارع خرمشهر جنوبي البلاد، لافتا الى سقوط عدد من الجرحى.
واشار التلفزيون الايراني الى إضرام النار في بعض الممتلكات العامة بمدينتي آبادان والأهواز جنوبي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني: مسلحون مجهولون يطلقون النار عشوائيا في شوارع خرمشهر جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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