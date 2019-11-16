السلطات الايرانية الثلاث: لتطبيق خطة تقنين ورفع اسعار البنزين

أكدت السلطات الإيرانية الثلاث على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، داعية جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.
وأوضحت السلطات الثلاث، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، أن هدف الخطة "إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل".
كما شددت السلطات الإيرانية الثلاث على أن "السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، داعية جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة".
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