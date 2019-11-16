السلطات الايرانية الثلاث: لتطبيق خطة تقنين ورفع اسعار البنزين

أكدت ​السلطات الإيرانية​ الثلاث على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار ​البنزين​، داعية جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.

وأوضحت السلطات الثلاث، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، أن هدف الخطة "إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب ​الوقود​، وتقليص ​الفساد​، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل".

كما شددت السلطات الإيرانية الثلاث على أن "​السلطة​ القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، داعية جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة".