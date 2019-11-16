شكرا لقرائتكم خبر عن نص مقترح بهاء أبو شقة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية و60 نائبا آخرين، بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادربالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وينشر ”الخليج 365” نص مشروع القانون الذى يأتى تنفيذا لما نص عليه الدستور، بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات.