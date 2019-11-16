طاقة النواب تفتح ملف السيارات الكهربائية غدا وتبحث معوقات استخدامها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، ملف السيارات الكهربائية غدا الأحد، من خلال مناقشة المعوقات التي تواجه استخدامها والعمل على انتشار محطات الشحن الخاصة بها، وذلك في ضوء خطة اللجنة للدور الخامس من الفصل التشريعي الأول. كما تبحث اللجنة في ذات السياق، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل القوانين والقرارات اللازمة لإدخال المركبات الكهربائية الخدمة. Advertisements ووفقا لجدول أعمال اللجنة الأحد القادم، فإنها تبحث خطط التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء خاصة في الوحدات الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ضوء خطة عملها.

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