طاقة النواب تفتح ملف السيارات الكهربائية غدا وتبحث معوقات استخدامها

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كما تبحث اللجنة في ذات السياق، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل القوانين والقرارات اللازمة لإدخال المركبات الكهربائية الخدمة.
ووفقا لجدول أعمال اللجنة الأحد القادم، فإنها تبحث خطط التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء خاصة في الوحدات الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ضوء خطة عملها.
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