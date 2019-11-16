شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالبرلمان تعلن تأييدها عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييده التام لموقف الاتحاد الأوروبي الذى أكد وضع إطار لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب التي تنفذها بشرق البحر المتوسط، وتعارضها اليونان وقبرص، واتخاذ إجراءات تقييدية ردا على أعمال الحفر غير المصرح بها، وهذا الإطار سيتيح فرض عقوبات على أفراد وكيانات مسؤولة أو منخرطة في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون.

وقال " السويدى " فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه يجب على المجتمع الدولى بأسره مساندة الاتحاد الاوروبى وتأييده فى العقوبات التى اتخذها ضد تركيا بسبب هذه الأعمال المخالفة للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

وأشاد السويدي بتأكيد الاتحاد الاوروبي أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات وسيمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة.

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وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا مؤخرا، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا، مشيرا إلى أن التنقيب التركي يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وتابع:"عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا"، مشيرا إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".