شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالبرلمان تعلن تأييدها عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال " السويدى " فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه يجب على المجتمع الدولى بأسره مساندة الاتحاد الاوروبى وتأييده فى العقوبات التى اتخذها ضد تركيا بسبب هذه الأعمال المخالفة للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز.
وأشاد السويدي بتأكيد الاتحاد الاوروبي أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات وسيمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا مؤخرا، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا، مشيرا إلى أن التنقيب التركي يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.
وتابع:"عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا"، مشيرا إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".
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