"اتسرقت بالليل".. تعليم الشرقية تكشف تفاصيل السطو على مدرسة بمنيا القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية:"مجهولون سرقوا جهازيي تابلت ومبلغ مالي من غرفة المدير بمدرسة "الشهيد عبدالوهاب جمال الدين" الثانوية بقرية "الجُديدة" التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.
وأوضح عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، فيما جرى تحرير بلاغًا رسميًا بذلك وإخطار الجهات الأمنية، نافيًا سرقة أية محتويات من مدرسة "حلمي الطوخي" الابتدائية في الحادث كما أشيع.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بسرقة جهازين "تابلت" ومبلغ مالي من مكتب مدير مدرسة "الشهيد عبدالوهاب جمال الدين" الثانوية، بقرية "الجُديدة" التابعة لدائرة المركز.
وأوضح البلاغ، أن الجناة تمكنوا من التسلل ليلًا إلى المدرسة، وعندما رآهم عامل المدرسة حاول الاستغاثة بأهل المنطقة، لكن اللصوص تمكنوا من الهرب.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وزعمت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تعرض مدرسة "حلمي الطوخي" الابتدائية" بذات القرية، للسرقة هي الأخرى، وهو الأمر الذي نفاه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.
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