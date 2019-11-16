بالصور.. ندوات إرشادية عن المحاصيل الشتوية بمساجد الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية عن المحاصيل الشتوية ومكافحة سوسة النخيل داخل مساجد مدينة موط والرى التابعة لمركز الداخلة.
وتجئ الندوات تحت رعاية الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وإشراف المهندس محمد كامل محمد، مدير عام الإدارة الزراعية بموط ,بالتعاون مع البحوث الزراعية بالداخلة.
وأكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه جرى عقد ندوة إرشادية بقرية "الهنداو"عن المحاصيل الشتوية وأهم الإجراءات الواجب اتخاذها من تجهيز الأرض وبرنامج تسميد وري ومواعيد الزراعة المناسب للوصول بالمحصول لأعلي إنتاجية.
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