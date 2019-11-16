خلال 48 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 19 قضية تهريب بقيمة 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 19 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ساعات يد كاملة – سجائر – قطع غيار جديدة – مواد غذائية - حديد خردة– قطع غيار سيارات – عقاقير طبية – جهاز قياس للضغط – كاميرات على شكل مصباح كهربائي وساعة مكتب – تحف ومكاتب – كشاف ليزر)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة 1.5 مليون جنيه.

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وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد قضيتي تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة أكثر من 2 مليون جنيه، ما تم ضبط قضيتي تهريب مواد مخدرة 93 قضية في مجال الأمن العام.

وأثمرت الجهود عن في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" ضبط 4 قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.