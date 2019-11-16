انطلاق مبادرة الكشف عن سرطان الثدي في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت محافظة السويس، انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي وأمراض السكر والضغط وعلاجها، في 15 مركزًا بأحياء السويس، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة في السويس إن الحملة تستهدف النساء من سن 18 عام، دون حد أعلى، وذلك للكشف عن الأمراض غير السارية وسرطان الثدي، كما تستهدف توعية السيدات والفتيات كيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة والسلوكيات الصحيحة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة للسمنة.

وأوضح الدكتور محمد يوسف في تصريح صحفي، أن المبادرة الرئاسية التي بدأت اليوم السبت في السويس تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.