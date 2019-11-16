مستشار سابق لترامب يواجه السجن 50 عامًا بعد إدانته بالكذب على الكونجرس

دان القضاء الأمريكي، روجر ستون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، بتهم الكذب على الكونجرس، والضغط على شاهد، وإعاقة التحقيق في التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأدانت هيئة محلفين فدرالية أمس الجمعة ستون بلائحة اتهامات تضم سبع نقاط، بما فيها الإدلاء بإفادات كاذبة خمس مرات في سبتمبر 2017 أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بشأن نشر موقع "ويكيليكس" عام 2016 وثائق سرية سرقها قراصنة من موقع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وهي أضرت بسمعة منافسة ترامب في

الانتخابات الرئاسية آنذاك، هيلاري كلينتون.

وحسب اعترافات شهود في القضية، من بينهم المسؤولان البارزان السابقان في حملة ترامب الانتخابية، ستيف بانون وريك غيتس، وكان ستون على دراية بخطط "ويكيليكس" نشر تلك الوثائق، وتباهى بعلاقاته مع مؤسس الموقع جوليان أسانج.

Advertisements

ومن المقرر أن يصدر حكم على ستون (67 عاما) في السادس من فبراير المقبل، ويواجه مستشار ترامب السابق بهذه الاتهامات عقوبة سجن تصل إجمالا إلى 50 عاما وراء القضبان.



و هاجم ترامب على "تويتر" النظام القضائي في الولايات المتحدة عقب إدانة ستون، إذ وصف قرار المحكمة بأنه "معايير مزدوجة لا مثيل لها في تاريخ البلاد".

وذكر ترامب أسماء المسؤولين الآخرين الذين كذبوا، حسب رأيه، على السلطات ولم يعاقبوا على ذلك، بمن فيهم هيلاري كلنتون، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI جيمس كومي، والمدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون برينان.

ويشار إلى أن ستون هو سادس مساعد أو مستشار لترامب أدين ضمن إطار التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص، روبرت مولر، في التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب وحكومة روسيا، وأكدت نتائجه عدم صحة هذه المزاعم.



ومن المتوقع أن يكون الحكم الصادر على ستون آخر خطوة ضمن إطار تحقيق مولر.