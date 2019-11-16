محتجون يشلون حركة السير في طهران

أغلق محتجون إيرانيون، اليوم السبت، طرقًا رئيسية في العاصمة طهران، بعد إطفاء محركات سياراتهم في الشوارع احتجاجًا على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد، ما أدى إلى ازدحام خانق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر مراسلنا أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء محركات سياراتهم ما تسبب بازدحام خانق أسفر عن إغلاق طرق رئيسية وسط العاصمة طهران، إضافة إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي فيمدينة شيراز بجنوب إيران.
كما شهدت محافظة بوشهر جنوب البلاد، صباح اليوم، تظاهرة لمجموعة من الأشخاص أمام مبنى المحافظة مع إطفاء محركات سياراتهم.
وقال ناشطون إن قوات الشرطة تصدت بالغاز المسيل للدموع لمواطنين حاولوا إغلاق طرق في العاصمة طهران.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، فجر اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاعسعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.
وقوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".
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