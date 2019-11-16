شريف جاد: ليلة روسية رائعة على النيل تعكس دفء العلاقات

قام المركز الثقافي الروسي بتنظيم أمسية ثقافية، بالتعاون مع المكتبة، في حضور جمهور غفير، تقدمهم رياض طاهر، مدير المكتبة، واليكسي تيفانيان، مدير المركز الروسي، والنائب بمجلس الشعب، عبد الحميد كمال، وشريف جاد، رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية والمهندس صبري العشماوي، رئيس جمعية بناة السد العالي، وإكرام يونس، منسقة الأنشطة والمطربة نفين رجب واليكسي بوكن نائب مدير المركز الروسي والاعلامية ناهد السباعي، في إجواء دافئة وفي قلب قاهرة المعز وعلي شاطئ النيل وأمام اجمل مشاهد

العاصمة حيث تقع مكتبة مصر العامة.وافتتح معرض صور بعنوان روسيا اليوم وقدم الامسية رياض طاهر مؤكدآ علي ترحيب المكتبة بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي وليس فقط في الفرع الأم ولكن في جميع فروع المكتبة في مصر لتقديم الانشطة المشتركة في اطار تفعيل العلاقات الثقافية.بدوره تحدث تيفانيان عن دور المركز الروسي في التحضير لعام الثقافة الروسية المصرية والذي يبدأ مع العام الجديد 2020 بمبادره من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين ورحب بالتعاون مع وزراه الثقافة المصرية بجميع مؤسساتها واختتم تيفانيان كلمته بإهداء المكتبة مجموعة نادرة من الكتب حول الأدب الروسي وكتب الأطفال المترجمة للغة العربية ومن جانبه قدم رياض طاهر درع المكتبة للضيف تيفانيان تقديرا لبدء التعاون المشترك.ومن جانبه قال الدكتور شريف جاد مدير النشاط الثقافي ورئيس الاتحاد العربي للخريجين إن الحضور الغفير للجمهور والمثقفين يعكس دفئ العلاقات المصرية الروسية والاهتمام بها حيث استقبل الحضور الأداء المتميز من المطرب الروسي المصري ياسين تامر وعازفة الجيتار جوزيل نازاروفا والبالرينا داليا أدهم بحماس شديد واستمتع الجمهور بالأكلات الروسية والتصوير بالزي الشعبي الروسي.