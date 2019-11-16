مقتل 10 مدنيين بتفجير في منطقة الباب في ريف حلب شمالي سوريا

قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت، بتفجير بمدينة الباب شمال شرق حلب السورية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكد "المرصد السوري" وقوع انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف حلب الشمال شرقي ظهر اليوم السبت.
وأضاف المرصد أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الكراج بالمدينة، الأمر الذي تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة، حيث قتل وأصيب العشرات من الأشخاص، وسط تفحم عدد من الجثث.
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