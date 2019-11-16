العراق يغلق حدوده مع إيران أمام المسافرين

أعلنت السُلطات العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة المسافرين مع إيران عبر منفذ الشلامجة الرابط بين البلدين، فيما أكدت أن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان صحفي إن "منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط،

لكن تم توقف حركة المسافرين من العراق باتجاة ايران".

وأضافت أن "ذلك جاء بناءً على طلب الجانب الإيراني، بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران"، مبيناً أن "جميع المسافرين الذين

يريدون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير".