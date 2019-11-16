المتظاهرون العراقيون يُسيطرون على جسر" السنك" وسط بغداد

أفادت مصادر في بغداد، اليوم السبت، أن المتظاهرين سيطروا على جسر السنك الرابط بين ساحة الخلاني والشارع المؤدي للمنطقة الخضراء مقر الحكومة والبرلمان والرئاسة وسط العاصمة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. والرئاسة وسط العاصمة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأكدت المصادر، أن المتظاهرين اعتلوا مبنى مرأب السنك متعدد الطوابق في منطقة السنك وسيطروا عليه"، مبيناً أن "المتظاهرين سيطروا على جسر السنك من جهة ساحة الخلاني. في منطقة السنك وسيطروا عليه"، مبيناً أن "المتظاهرين سيطروا على جسر السنك من جهة ساحة الخلاني. كما أن سبب انسحاب القوات الأمنية العراقية التي كانت تُسيطر على الجسر، غير معروفة حتى الآن.

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