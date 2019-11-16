14 قتيلاً وعشرات الجرحى في انفجار إرهابي بمدينة الباب السورية

قتل 14 شخصاً على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكراج بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب. بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي اليوم، إن بعض الجثث تفحمت، فيما لا يزال عدد من قتلوا مرشحا للارتفاع لوجود أكثر من 33 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود مفقودين ومعلومات عن أشخاص آخرين قتلوا بالتفجير.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت قرب مركز انطلاق الحافلات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي في سورية ، وفق ما أعلنت الشرطة في المدينة اليوم .

وشنت تركيا ومقاتلو معارضة سوريون متحالفون معها ثلاث هجمات منفصلة في شمال سوريا ضد فصائل كردية مسلحة في المنطقة وسيطروا على منطقة عند الحدود التركية بما في ذلك مدينة الباب.

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