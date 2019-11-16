الناخبون في سريلانكا يختارون رئيساً جديداً وسط تركيز على الأمن

بدأ الناخبون في سريلانكا في الإدلاء بأصواتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد التي ما زالت تناضل من أجل التعافي من هجمات وقعت في عيد القيامة على فنادق وكنائس وأثرت بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على السياحة.

ويقول ساسة ومحللون إن وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا والوزير ساجيث بريماداسا يخوضان تنافساً متقارباً.

وتعهد راجاباكسا بتعزيز الأمن العام مستغلاً المخاوف في أعقاب الهجمات التي وقعت في أبريل وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

ويسعى بريماداسا لتعبئة الريف من خلال وعود بتوفير مساكن مجانية وملابس مدرسية للتلاميذ وغيرها.

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وقالت الشرطة إن مجهولين أطلقوا النار على حافلات كانت تقل ناخبين إلى مركز اقتراع في منطقة انورادهابورا بوسط سريلانكا. ولم يسفر الهجوم عن سقوط جرحى.

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ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 16 مليون ناخب ويحق للناخب اختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحين حسب الأفضلية.

وسيتم فرز الأصوات بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع ولكن من غير المتوقع إعلان النتائج قبل يوم الأحد.