كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل الرئيس الصربي للمستشفى بعد تعرضه لمشكلات في القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، إلى المستشفى بعد تعرضه إلى مشكلات في القلب.

وأصدر مكتب الرئيس الصربي، بيانًا قال فيه، إن فوتشيتش (49 عاما) نُقل إلى مستشفى عسكري في بلغراد، الجمعة، بسبب مشكلات تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وبحسب وكالة رويترز، قال مسؤول حكومي، بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته: "حالة الرئيس مستقرة الآن".

وأصبح فوتشيتش رئيسا للوزراء عام 2014، وانتُخب رئيسا في عام 2017.

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ورغم أن منصب الرئاسة شرفي، فإن فوتشيتش يحظى بنفوذ سياسي بصفته رئيس الحزب التقدمي الصربي الذي يتولى السلطة منذ عام 2012.

وفي سياق منقصل، أشاد زعيم صربيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعمه الجيش الصربي بالدبابات القتالية والعربات المدرعة، وسط مخاوف غربية من أن تكديس الأسلحة قد يهدد السلام الهش في البلقان.

كان الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش يتحدث اليوم الاثنين اثناء تفقد عشر مركبات دورية مدرعة روسية وصلت مؤخرًا إلى قاعدة عسكرية للجيش الصربي. تم تسليم المركبات على الرغم من رفض رومانيا المجاورة السماح لها بالعبور عبر نهر الدانوب بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو عقب تصرفاتها في أوكرانيا.

وتقول تقارير إعلامية إن روسيا نقلت 10 عربات مدرعة إلى صربيا الأسبوع الماضي على متن طائرات النقل.