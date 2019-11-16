كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعزز الوجود العسكري والاقتصادي على الساحل السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت إيران وجودها العسكري والاقتصادي والخيري على طول الساحل السوري.

واتهمت جبهة التحرير الوطني، برئاسة فتح الحسون، طهران بالسعي إلى طرق بحرية وبرية للتحايل على العقوبات الأمريكية ومواجهة النفوذ الروسي المتزايد في موانئ اللاذقية وطرطوس.

وقبل عام 2011، حسب التقرير، لم تكن إيران تتمتع بوجود عسكري قوي على الساحل السوري. اقتصر دورها على إنشاء المدارس والجمعيات الخيرية.

ومع اندلاع الانتفاضة، سعت إيران إلى التسلل عبر الساحل من خلال العديد من الأشكال والوكلاء.

وأدى قيام روسيا بإنشاء قاعدة في حميم إلى الحد بشكل كبير من توسع إيران العسكري باتجاه الساحل. وطهران في تلك المرحلة اقتصرت على التسلل إلى سوريا عبر الوسائل المدنية والاجتماعية. في الأشهر الأخيرة، كثفت إيران مرة أخرى جهودها لإقامة موطئ قدم على الساحل.

ميناء اللاذقية:

ظهرت وثيقة حديثة أمر فيها مدير ميناء اللاذقية بتشكيل لجنة لمناقشة "الجانب الإيراني" إمكانية نقل إدارة الميناء إليها. وهذا ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز، التي كشفت أن اتفاقًا لتسليم السيطرة على الميناء إلى طهران قد تم التوصل إليه خلال زيارة زعيم النظام السوري بشار الأسد إلى العاصمة الإيرانية في 25 فبراير.

وفي الواقع، بدأت الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني في شحن البضائع عبر ميناء اللاذقية، والذي يستخدم كطريق بديل لتهريب الأسلحة. وقال تقرير جبهة التحرير الوطني أن إيران تريد السيطرة على ميناء اللاذقية للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

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