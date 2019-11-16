كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعزز الوجود العسكري والاقتصادي على الساحل السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتهمت جبهة التحرير الوطني، برئاسة فتح الحسون، طهران بالسعي إلى طرق بحرية وبرية للتحايل على العقوبات الأمريكية ومواجهة النفوذ الروسي المتزايد في موانئ اللاذقية وطرطوس.
وقبل عام 2011، حسب التقرير، لم تكن إيران تتمتع بوجود عسكري قوي على الساحل السوري. اقتصر دورها على إنشاء المدارس والجمعيات الخيرية.
ومع اندلاع الانتفاضة، سعت إيران إلى التسلل عبر الساحل من خلال العديد من الأشكال والوكلاء.
وأدى قيام روسيا بإنشاء قاعدة في حميم إلى الحد بشكل كبير من توسع إيران العسكري باتجاه الساحل. وطهران في تلك المرحلة اقتصرت على التسلل إلى سوريا عبر الوسائل المدنية والاجتماعية. في الأشهر الأخيرة، كثفت إيران مرة أخرى جهودها لإقامة موطئ قدم على الساحل.
ميناء اللاذقية:
ظهرت وثيقة حديثة أمر فيها مدير ميناء اللاذقية بتشكيل لجنة لمناقشة "الجانب الإيراني" إمكانية نقل إدارة الميناء إليها. وهذا ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز، التي كشفت أن اتفاقًا لتسليم السيطرة على الميناء إلى طهران قد تم التوصل إليه خلال زيارة زعيم النظام السوري بشار الأسد إلى العاصمة الإيرانية في 25 فبراير.
وفي الواقع، بدأت الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني في شحن البضائع عبر ميناء اللاذقية، والذي يستخدم كطريق بديل لتهريب الأسلحة. وقال تقرير جبهة التحرير الوطني أن إيران تريد السيطرة على ميناء اللاذقية للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وعلاوة على ذلك، سوف تحصل على نفوذ كبير من خلال السيطرة على أكبر ميناء في سوريا، مع تجاهل كليًا للأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ميناء بني ياس
بدأت مدينة بانياس الساحلية المجاورة تبدو وكأنها قاعدة عسكرية إيرانية مع وصول ناقلة نفط إيرانية إلى ميناءها في 5 مايو. وقالت جبهة التحرير الوطني إنه إذا ما سيطرت طهران على هذا الميناء، فستتولى السيطرة على اثنين من ثلاثة منافذ على البحر المتوسط.
ومدينة بانياس مهمة لأنها تقع بين قاعدة حميم الجوية الروسية وميناءها البحري في طرطوس. وتمتد أنابيب النفط من العراق إلى بانياس. ويمكن أن ترتبط سيطرة إيران على الميناء بجهودها للتحايل على العقوبات الأمريكية من خلال تصدير النفط الإيراني من بانياس عبر العراق. وهذا مدعوم بتقارير تفيد بأن شركتي ناقلات نفط قد شحنت مليون برميل من الخام الإيراني إلى سوريا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو عبر بني ياس.
وأضاف التقرير أنه منذ بداية العام، سعت القوات الإيرانية إلى إعادة الانتشار في العديد من المناطق الساحلية، وخاصة تلك القريبة من تركيا. والإيرانيون يسعون للتوسع خارج بني ياس وبعيدًا عن القوات الروسية في طرطوس واللاذقية وحميميم والتطلع إلى الشمال.
وضعت طهران أنظارها على السيطرة على معبر كاساب الحدودي مع تركيا. وهذا الطريق أكثر أمانًا من الطريق الساحلي الطويل الذي يخضع لإشراف دولي.
ونظرت طهران في طريق بديل عبر العراق، الصحراء السورية، ثم حمص قبل الوصول إلى الساحل.
وقال التقرير إن هذا المسار لم يصلح بعد للإيرانيين بسبب وجود التحالف الدولي لهزيمة قوات داعش في قاعدة تنف ووجود فلول داعش في الصحراء. قارن التقرير الصحراء بـ "الثقب الأسود" الذي ابتلع قوافل النظام الإيراني والقوات التي تجتاز المنطقة.