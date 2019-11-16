كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران أمام المسافرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني عراقي ودبلوماسي إيراني قولهم إن العراق أغلق معبر شلمجة الجنوبي الحدودي مع إيران أمام المسافرين من البلدين يوم السبت.

وقال المصدر الأمني إن طهران طالبت بالإغلاق بسبب الاحتجاجات العامة المستمرة في كل من إيران والعراق. وقال المصدران الأمني والدبلوماسي إن الحدود ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر لكنها لن تؤثر على البضائع أو حركة التجارة.

قد اقترب المحتجين من المنطقة الخضراء، مقر الحكومة المحصن في بغداد، عقب انسحاب قوات الأمن بعد ليلة من المشاحنات العنيفة.

وقال المسؤولون اليوم السبت، إن المحتجين سيطروا على ميدان الخلاني الاستراتيجي وجزء من جسر سيناك المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان والعديد من السفارات الأجنبية، ولا تزال قوات الأمن منتشرة على جزء من الجسر لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الخضراء.

وأضاف المسؤولون، أنه قنبلة زرعت على جانب طريق قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت 18 اخرين في وقت متأخر من يوم الجمعة بالقرب من ميدان التحرير، مركز الحركة الاحتجاجية، فيما أصاب انفجار آخر على جانب الطريق في مدينة الناصرية الجنوبية 18 شخص في نفس الليلة.

وقعت معظم الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. قُتل ما لا يقل عن 320 شخصًا وأصيب الآلاف منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر، عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين الغاضبين إلى الشوارع.

ويشعر المتظاهرون بالغضب لما يصفونه بالفساد واسع النطاق، ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، على الرغم من الثروة النفطية الهائلة للبلاد.

لقد رفضوا حتى الآن مقترحات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والدستورية ويدعون القيادة السياسية برمتها إلى الاستقالة، بما في ذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإصلاح نظامها الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاضطرابات التي قتلت فيها قوات الأمن نحو 300 محتج.

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وتركزت الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر على الافتقار إلى الوظائف والخدمات، لكنها تحولت بسرعة إلى إدانة لنظام تقاسم السلطة الطائفي في الحكومة الذي بدأ عام 2003 والنخب السياسية التي يقولون إنها تستفيد منها.

استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين في الغالب من الشباب غير المسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخص.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بغداد الاثنين، "إن الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

واتفق الزعماء العراقيون يوم الأحد على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في السياسة وكسر احتكار الأحزاب السياسية التي هيمنت على مؤسسات الدولة منذ عام 2003، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وتعد الاضطرابات، الأسوأ منذ عامين، واحدة من أكبر التحديات وأكثرها تعقيدًا للنخبة الحاكمة الحالية منذ استيلائها على السلطة بعد الغزو الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003.

اقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خارطة طريق للخروج من الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن حملة القمع العراقية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد تحولت إلى "حمام دم".

وتعكس الحملة الأمنية المتزايدة عناد الحكومة وتضييق الخيارات أمام المتظاهرين الذين كانوا في شوارع بغداد ومدن الجنوب التي تقطنها أغلبية شيعية منذ أسابيع.

وأغلقت السلطات الوصول إلى الإنترنت وحظرت مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات وسط المظاهرات.

تستهدف الاحتجاجات بلا قيادة الطبقة السياسية العراقية بأكملها وتدعو إلى إصلاح النظام الطائفي الذي أنشئ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

