كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضانات الصومال تدفع 370 ألف شخص للنزوح من منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبر أكثر من 370،000 شخص على ترك منازلهم في وسط الصومال بسبب الفيضانات المستمرة.

وغمرت مدينة بيلدوين، على بعد حوالي 187 ميلًا إلى الشمال من العاصمة مقديشو، الأمطار الغزيرة في أواخر الشهر الماضي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مسؤولون محليون، إن 22 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، وفقد عشرة أشخاص عندما انقلب قاربهم بعد انفجار فيضان نهر شيبيل.

ولجأ حوالي 230،000 من النازحين إلى قطعة أرض صغيرة في بلدوين، وفقًا لمنظمة الإغاثة الإسلامية.

وقال إبراهيم عبدي، مسؤول مشروع الإغاثة في حالات الطوارئ الإسلامية في الصومال: "الوضع مريع ويزداد سوءًا، مستوى المياه مرتفع للغاية في الوقت الحالي بحيث لا يمكن للمرء معرفة الفرق بين النهر والأرض بعد الآن، المنازل والمزارع دمرت بالكامل".

تم إصدار حوالي 19 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة والصندوق الإنساني للصومال لزيادة المساعدات المنقذة للحياة.

وقام الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو بجولة في أكثر المناطق تضررًا الأسبوع الماضي ووعد بدعم حكومي لإنهاء الفيضانات المتكررة.

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وارتفع كيلوجرام من الأرز أو السكر أو الدقيق من 15000 إلى 25000 شلن صومالي، ويجد الناس أنه من المستحيل كسب لقمة العيش.

وتكافح لجنة الاستجابة للكوارث في ولاية ساوث ويست بالفعل من أجل الاستجابة للأسر المتضررة من الفيضانات في بلدة باردالي في منطقة باي.

وشردت الفيضانات حوالي 140 ألف شخص في منطقة هيران بالصومال، من بينهم حوالي 70 ألف طفل، طبقا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وذكرت "إذاعة شبيلي" أن المكتب حذر أيضا من أن 300 ألف شخص آخرين، من بينهم 150 ألف طفل، في بلدة "بيليدوين" والمناطق المحيطة من منطقة هيران الصومالية ربما يضطرون للانتقال إلى مكان آخر خلال الأيام المقبلة، إذا فاضت مياه نهر "شبيلي"، طبقا لما توقعته هيئة الاستعلامات بشأن المياه والأراضي في الصومال.

وكانت أجزاء من الصومال قد شهدت أمطارا غزيرة في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في حدوث فيضانات حذر المكتب من أنه يمكن أن تستمر وتتسبب في أضرار إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية.

وتابع المكتب أن الفيضانات ألحقت بالفعل أضرارا بالبنية التحتية، ومنشآت أخرى في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، من بين ذلك الأسواق والمدارس والمستشفيات.