كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السترات الصفراء" بفرنسا تنظم سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "فرنسا 24"، بأن أعضاء حركة "السترات الصفراء" الفرنسية تعتزم تنظيم سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت، وغداً الأحد.

وبحسب القناة، إن حركة السترات الصفراء، تحاول إظهار قدرتها على حشد الدعم في الذكرى السنوية الأولى لحركتهم.

وقالت القناة، إن الأعداد التي شاركت في المظاهرات ومستويات العنف، تضاءلت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، عما كانت عليه في ذروة الحركة، التي بدأت في 17 نوفمبر(تشرين ثاني) العام الماضي، بمظاهرات ضخمة في باريس، شارك فيها حوالي 300 ألف شخص.

لكن أصحاب السترات الصفراء يريدون أن تظهر احتجاجاتهم اليوم السبت، "اليوم التقليدي للاحتجاجات" وأيضاً غداً الأحد، الذكرى السنوية لحركتهم للرئيس إيمانويل ماكرون أنهم لا يزالون قوة يُحسب حسابها.

ومن المقرر تنظيم حوالي 200 مظاهرة، حيث تتوقع السلطات أن ينظم عدة آلاف مسيرات في العاصمة.

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وتشمل تلك التقديرات بضع مئات من المتظاهرين الأصوليين من اليسار المتطرف واليمين المتطرف، الذين كانوا غالباً وراء أسوأ مشاهد الفوضى.

ولدى فرنسا تاريخ طويل من الاحتجاجات العنيفة، لكن ضراوة المظاهرات التي حدثت الشتاء الماضي ومزاعم بشأن وحشية الشرطة، أثارت صدمة في البلاد.

وبدأت حركة السترات الصفراء قبل عشرة أشهر احتجاجاً على السياسات الضريبية والمالية للحكومة قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اتهمه المتظاهرون بأنه لا يتفهم مطالب المواطن الفرنسي.

وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزيليزيه.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لاليمون إنه سيتم نشر 7500 شرطي السبت بالعاصمة مع خراطيم مياه وعربات مصفحة تابعة للدرك.