كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 14 شخصا بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، مقتل 14 شخصًا بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال سوريا، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقد انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مبيت تابعة للحرس الجمهوري للجيش السوري، في مدينة قدسيا بضواحي دمشق.

واستهدف الانفجار حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري، وفقًا لما ذكرته مصادر أهلية في منطقة مساكن الحرس (العرين) في قدسيا.

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وقد أصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، نتيجة انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس وبلدة قباسين بريف حلب الشمالي.

ونقلت مصادر سورية من المنطقتين اللتين تنتشر فيهما مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بأن دراجتين ناريتين مفخختين بكميات من المواد المتفجرة انفجرتا صباح اليوم في جرابلس وقباسين بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محيط الانفجارين.