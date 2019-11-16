كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الاحتجاجات.. اجتماع طارئ للمجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتمع بالمجلس الاقتصادي الأعلى، على خلفية احتجاجات في عدد من المدن على رفع أسعار الوقود.

وأكدت الوكالة الإيرانية، في وقت سابق، صباح اليوم السبت، خروج احتجاجات في عدة مدن إيرانية، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وذكرت الوكالة، أن "الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد"، مؤكدة أن "المحتجين حاولوا مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك".

وأضافت أن "مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة"، مؤكدة أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

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وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان. وأثار إعلان السلطات الإيرانية، غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

وكانت إيران بدأت أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم، على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة، وفقا لرويترز.

وقام محتجون في الأهواز بقطع طريق "القنيطرة وتستر"، احتجاجا على تقنين توزيع البنزين ورفع أسعار الوقود، وردا على سياسات النظام التعسفية.