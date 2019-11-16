كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط قتلى على يد متمردين في الكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية، مقتل 14 شخصا على يد مجموعة من المتمردين في مدينة بيني، شرقي البلاد.

وعثرت السلطت في الكونغو، على 6 جثث جديدة في مامبالاسا قرب مباو، التي اكتشف بها 8 جثث أخرى في وقت سابق"، حسبما نقل موقع صحيفة "أكتوليتيه"، صباح اليوم السبت.

وبحسب الموقع، فإن "هؤلاء الضحايا تم تكبيلهم وذبحهم بالمنجل، وإلقاء جثثهم على قارعة الطريق"، موضحا "لا تزال الجثث ملقاة على الأرض، حيث لم يتمكن المدنيون من الوصول إليها لأن الوضع خطر".

وتعد هذه الوقائع لاحقة لأعمال القتل التي ارتكبتها مجموعة متمردة، منذ أمس الأول الخميس، في المنطقة، حيث قتلت 6 مدنيين بينهم رضيع من عائلة واحدة.

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وتابع الموقع أن الهجمات التي شهدتها المنطقة الحدودية المذكورة منذ السادس من الشهر الجاري، وحتى اليوم، تشير إلى سقوط 40 قتيلا، بينهم 6 جنود، منذ بدء العمليات التي يشنها الجيش الكونغولي أواخر الشهر الماضي.

وفي سياق أخر، لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم بعد خروج قطار عن مساره في مقاطعة تنجانيقا في جنوب جمهورية الكونغو، وفقًا لوزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكايي.

وحسب الوزير، وقع الحادث في حي ميباريدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح اليوم الخميس.

وكتب الوزير، على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصير "تويتر": "نيابة عن حكومة الجمهورية، أقدم تعازي لأسر الضحايا".