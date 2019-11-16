موريتانيا تكافئ لاعبيها بمنحة مالية “دسمة” بعد التعادل مع المنتخب المغربي

قال أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، إنه قرر صرف منحة خاصة للاعبي المنتخب الموريتاني للعبة، وذلك بعد الأدء الكبير الذي بصموا عليه في مواجهتهم أمام المنتخب المغربي، يوم أمس الجمعة، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم أولى مباريات المجموعة الخامسة لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 المزمع إقامتها في الكاميرون.

هذه المكافأة تأتي بعد أن انتزع منتنخب “المرابطون” تعادلا تاريخيا وثمينا في أول مباراة لهم في الإقصائيات من ميدان المنتخب المغربي، وذلك بعد أن كان “أسود الأطلس” مرشحون للفوز بسهولة في هذه المباراة.

ولد يحيى، وعد لاعبي المنتخب الموريتاني بمنحة دسمة إضافية، في حال نجحوا في تحقيق انتصار على إفريقيا الوسطى، في المباراة الثانية عن هذه المجموعة، يوم الثلاثاء المقبل، كما دعا الجماهير للحضور بكثافة للملعب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبين.

وتطور مستوى المنتخب الموريتاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وكرة القدم بشكل عام، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، إذ شارك “المرابطون” للمرة الأولى في تاريخهم في نهائيات “الكان” الأخيرة بمصر، كما أن فريق نواذيبو الموريتاني وصل لدور مجموعات كأس “الكاف”، في إنجاز غير مسبوق للكرة لموريتانية.