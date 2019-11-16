عادت حركة “السترات الصفراء” الفرنسية لسلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، اليوم السبت وغداً الأحد، في الذكرى السنوية الأولى لحركتهم.
وذكرت قناة “فرنسا 24” اليوم السبت، أن الأعداد التي شاركت في المظاهرات ومستويات العنف، تضاءلت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، عما كانت عليه في ذروة الحركة، التي بدأت في 17 نونبر العام الماضي، بمظاهرات ضخمة في باريس، شارك فيها حوالي 300 ألف شخص.
لكن أصحاب السترات الصفراء يريدون أن تظهر احتجاجاتهم اليوم السبت، وهو اليوم التقليدي للاحتجاجات، وأيضاً غداً الأحد، الذكرى السنوية لحركتهم، للرئيس ايمانويل، ماكرون أنهم لا يزالون قوة يُحسب حسابها.
ومن المقرر تنظيم حوالي 200 مظاهرة، حيث تتوقع السلطات أن ينظم عدة آلاف مسيرات في العاصمة.
وتشمل تلك التقديرات بضع مئات من المتظاهرين الذين كانوا غالباً وراء أسوأ مشاهد الفوضى.
كانت هذه تفاصيل خبر “السترات الصفراء” يحيون ذكرى انطلاق الحركة بتنظيم 200 مظاهرة في يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.