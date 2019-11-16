فيديو: عبد الله أيت الشريف
عرفت مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم أمام نظيره الموريتاني، أمس الجمعة، حضور حوالي 300 مناصر موريتاني، من الجالية الموريتانية المقبمة في المغرب، وخاصة من الطلاب الذين يتممون دراستهم بالرباط.
وقد خلق الموريتانيون أجواء خاصة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، طيلة 90 دقيقة من المباراة، كما أنهم قدموا الدعم النفسي والمعنوي اللازم لمنتخب “المرابطون”.
أنصار منتخب الجار الجنوبي، فجروا فرحة عارمة شاطروها مع اللاعبين، مع انتهاء المباراة، وذلك احتفالا بفرضهم تعادلا سلبيا على زملاء حكيم زياش.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة واحتفالات موريتانية كبيرة بين الجماهير واللاعبين بعد التعادل مع المنتخب المغربي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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