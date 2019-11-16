فرحة واحتفالات موريتانية كبيرة بين الجماهير واللاعبين بعد التعادل مع المنتخب المغربي – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

عرفت مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم أمام نظيره الموريتاني، أمس الجمعة، حضور حوالي 300 مناصر موريتاني، من الجالية الموريتانية المقبمة في المغرب، وخاصة من الطلاب الذين يتممون دراستهم بالرباط.

وقد خلق الموريتانيون أجواء خاصة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، طيلة 90 دقيقة من المباراة، كما أنهم قدموا الدعم النفسي والمعنوي اللازم لمنتخب “المرابطون”.

Advertisements

أنصار منتخب الجار الجنوبي، فجروا فرحة عارمة شاطروها مع اللاعبين، مع انتهاء المباراة، وذلك احتفالا بفرضهم تعادلا سلبيا على زملاء حكيم زياش.