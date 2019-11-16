المغربي “إبراهيم إنهض” ضمن 12 منشدا في نهائيات برنامج “منشد الشارقة”

ويتوزع المتأهلون الـ12، الذين تم اختيارهم من بين 990 متقدما من جميع البلدان العربية، على ثلاثة مجموعات تخضع كل مجموعة لإشراف مدرب.

ويتنافس المنشدون من كل مجموعة في ثلاثة عروض على مدار الشهر الجاري والقادم لنيل أعلى علامات لجنة التحكيم ونسب تصويت الجمهور ليتأهلوا إلى المراحل المتقدمة من المنافسات.

وكان البرنامج نظم اختبارات للراغبين بالمشاركة بالبرنامج في ستة بلدان عربية في شهر سبتمبر الماضي، وهي الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، إضافة الى الإمارات، كما فتح باب التقديم عبر الإنترنت للمواهب الشابة من مختلف البلدان العربية والأجنبية.

وتقدم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج 337 مشاركا من مختلف البلدان العربية منها السودان، واليمن، والعراق، وسوريا، وتونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى متقدمين مقيمين في دول أجنبية، منها كندا، وألمانيا، والدنمارك.

ووصل مجموع المتقدمين خلال جولة اختبارات البرنامج العربية إلى 653 مشاركا 24 من الإمارات و49 من الأردن و263 من مصر و45 من السعودية و176 من المغرب و96 من الجزائر. ويذكر بأن المنشد المغربي معاذ بوكيوض، فاز السنة الماضية بلقب الدورة ال 11 لمسابقة “منشد الشارقة”.