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بالصور.. اصدار صحيفتين اخباريتين في ساحة اعتصام كربلاء

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تمكن المتظاهرين في محافظة كربلاء، من اصدار صحيفتين اخباريتين.

وقال مراسل الخليج 365، ان المتظاهرين في ساحة الاعتصام وسط كربلاء اصدروا صحيفتين للاطلاع على اخر الاحداث التي تخص المتظاهرين في كربلاء خاصة وباقي المحافظات عامة.

 

واضاف ان الصحيفتين احداها باسم (25تشرين ) والاخرى باسم (صوت وطن).

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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