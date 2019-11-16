بالصور.. اصدار صحيفتين اخباريتين في ساحة اعتصام كربلاء

تمكن المتظاهرين في محافظة كربلاء، من اصدار صحيفتين اخباريتين. وقال مراسل الخليج 365، ان المتظاهرين في ساحة الاعتصام وسط كربلاء اصدروا صحيفتين للاطلاع على اخر الاحداث التي تخص المتظاهرين في كربلاء خاصة وباقي المحافظات عامة. واضاف ان الصحيفتين احداها باسم (25تشرين ) والاخرى باسم (صوت وطن). Advertisements



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