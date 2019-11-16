رأى قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، السبت، أن نسبة انتعاش الواقع الزراعي في القضاء لا يتجاوز الـ 20%، واصافا هذه النسبة بـ"المخيبة للآمال".
وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "نسبة الانتعاش في الواقع الزراعي في عموم مناطق قضاء الرطبة غربي الانبار مخيب للآمال ولم يتجاوز نسبته الـ 20% نتيجة عدم دعم وزارة الزراعة للفلاحين رغم ما اصاب حقولهم الزراعية من حرق وجرف العديد من البساتين من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على القضاء".
وأضاف أن "وزارة الزراعة لم تطلق المبالغ المالية الخاصة بتعويض المزارعين جراء العمليات الارهابية ناهيك من عدم توفير الاسمدة والمستلزمات الزراعية حالت دون انتعاش الواقع الزراعي في القضاء"، مبينا أن "القضاء يعاني من نسبة دمار كبيرة بالمنظومة الكهربائية الوطنية التي تساهم في عمليات سقي المحاصيل الزراعية ولم يتم اعادة اعمارها وتأهليها لحد هذه الساعة رغم استقرار الاوضاع الامنية منذ اكثر من ثلاثة اعوام".
وأضاف أن "وزارة الزراعة لم تطلق المبالغ المالية الخاصة بتعويض المزارعين جراء العمليات الارهابية ناهيك من عدم توفير الاسمدة والمستلزمات الزراعية حالت دون انتعاش الواقع الزراعي في القضاء"، مبينا أن "القضاء يعاني من نسبة دمار كبيرة بالمنظومة الكهربائية الوطنية التي تساهم في عمليات سقي المحاصيل الزراعية ولم يتم اعادة اعمارها وتأهليها لحد هذه الساعة رغم استقرار الاوضاع الامنية منذ اكثر من ثلاثة اعوام".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول انباري: الواقع الزراعي بالمناطق الغربية مخيب للآمال ولم يتجاوز الـ 20 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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