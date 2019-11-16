رويترز: مقتل 10 مدنيين بتفجير في ريف حلب شمالي سوريا

قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت، بتفجير بمدين حلب السورية. وقالت وكالة "رويترز" أن 10 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون، اليوم ، بتفجير بمدينة الباب شمال شرق حلب السورية، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

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