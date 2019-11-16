الداخلية تعلن قتل قياديين اثنين بـ'داعش' في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن قتل قياديين اثنين بـ"داعش" في كركوك.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الارهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك التي يختبئون بها في احدى القرى الزراعية".
واضافت انها "نجحت القوة في قتل اثنين من القيادات الارهابية وتدمير وكرهم وضبط المواد الموجوده بداخله"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية".
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