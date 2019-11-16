الاستخبارات تحبط عملية ارهابية لاستهداف صلاة الجمعة باحد جوامع البغدادي

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن احباطها عملية ارهابية لاستهداف صلاة الجمعة باحد جوامع البغدادي في الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعملية نوعية واستباقية جريئة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ من احباط عملية ارهابية كانت تستهدف المصلين باحد جوامع ناحية البغدادي بقضاء هيت في الانبار".

واضافت انها "وصلت الى مكان الحزام الناسف الذي كان سيستخدم في العملية الارهابية وحمل عبارة ( ابو عائشة الشامي ) بالاضافة الى رمانه هجومية معه"، مشيرة الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها".