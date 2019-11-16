نائب: الحكومة مقصرة في تنفيذ التزامتها بالتعامل مع مطالب الجماهير

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة مقصرة في تنفيذ التزامتها بالتعامل مع مطالب الجماهير، لكن التقصير ليس فقط عليها بل يتعداها الى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والجهات القضائية"، مبينا إن "مجمل هذا التقصير من الجميع انسحب على عدم وجود الخدمات وانتشار البطالة وعدم وجود رؤية في ادارة البلد".واضاف المسعودي، أن "عدم وجود تلك الرؤية الواضحة جعل الاجراءات المتبعة في التعامل مع مطالب الجماهير هي ردة فعل على واقع موجود "، لافتا الى انه "من يحتاج وظائف يتم منحهم وظائف ومن يريد غيرها يتم ايجاد اليات لتنفيذها، لكن من سيوفر الاموال في السنوات القادمة خاصة ان الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على واردات النفط".

واكد المسعودي، انه "كان االجدر بالحكومة تنسيط القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار لاستيعاب الايدي العاملة كحل ستراتيجي ودائمي للقضاء على البطالة وتفعيل الاقتصاد وزيادة الاموال الاستثمارية على حساب الاموال التشغيلية".