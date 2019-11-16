التربية تُحدد ضوابط دوام الانتساب للعام الحالي

حددت وزارة التربية، السبت، جملة من الضوابط التي تنظم قبول الطلبة بالانتساب للعام الدراسي 2019 – 2020 .
وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقت الخليج 365، ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي/ التعليم الثانوي، الزمت المديريات العامة في المحافظات كافة بأتباع التعليميات الجديدة النافذ لهذا العام"، مشيراً الى "قبول الطالب اذا كان مصاب بإحدى الأمراض الخبيثة وكذلك في حالة اصابته بمرض يستوجب تدخل جراحي ومنحهُ اجازة طويلة على أن يُقدم تقارير طبية من اللجان الطبية المتخصصة".
ولفت الى "وجود موافقة على انتساب الطالب اذا كان ولي امرهُ في بعثة خارج القطر"، موضحة انها "حددت يوم الأربعاء الموافق الـ20 من الشهر الحالي آخر موعد لتقديم معاملات الانتساب، على ان تتولى المديريات العامة تنفيذ ما ورد في اعلاه وعدم ارسال الطلبة المخالفين لتلك الضوابط".
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