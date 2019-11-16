الرئيس الايراني يجتمع بالمجلس الاقتصادي الأعلى على خلفية احتجاجات الوقود

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أكدت في وقت سابق، صباح البوم، خروج احتجاجات في عدة مدن إيرانية، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن "الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد"، مؤكدة أن "المحتجين حاولوا مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك".



وأضافت أن "مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة"، مؤكدة أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان، وأثار إعلان السلطات الإيرانية، غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.