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الرئيس الايراني يجتمع بالمجلس الاقتصادي الأعلى على خلفية احتجاجات الوقود

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اجتمع المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران بحضور الرئيس حسن روحاني على خلفية احتجاجات في عدد من المدن على رفع أسعار الوقود.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أكدت في وقت سابق، صباح البوم، خروج احتجاجات في عدة مدن إيرانية، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن "الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد"، مؤكدة أن "المحتجين حاولوا مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك".


وأضافت أن "مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة"، مؤكدة أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان، وأثار إعلان السلطات الإيرانية، غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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