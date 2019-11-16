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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمتظاهرين في منطقة السنك وسط بغداد.
وتظهر الصور ادناه تمركز المتظاهرين في مرآب السنك، وتقدم اخرون الى نصف جسر السنك بعدما اسقطوا عدد من الكتل الكونكريتية.
فيما كشف مصدر امني، ان "الموقف الامني هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول من الجسر والتوافد مستمر الى ساحة الخلاني ومرآب السنك"، لافتا الى انه "لايوجد اي اطلاق قنابل المسيلة للدموع لغاية الان".
كانت هذه تفاصيل خبر على الجسر وفي اعلى المرآب.. المتظاهرون بالسنك 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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