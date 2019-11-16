بالفيديو.. مظاهرات إيران تتسع ومحتجون يغلقون طرقا بسياراتهم

واصل الإيرانيون، السبت، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي التي فجرها رفع السلطات أسعار الوقود، واتسعت هذه الموجة لتشمل جميع أنحاء البلاد والعاصمة طهران.

ومنذ صباح السبت خرج إيرانيون بسياراتهم وأوقفوها في منتصف الطرق السريعة للتعبير عن غضبهم من هذه القرارات التي لا تناسب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ونشرت المعارضة الإيرانية مقاطع فيديو لمحتجين يغلقون الطرق السريعة في مدن عدة من بينها طهران، حيث قطعوا شارع "همت" الرئيسي.

وفي مدينة أصفهان بدأ المحتجون إضرابا شاملا للاحتجاج على زيادة سعر البنزين، وذلك بإطفاء سياراتهم في الطريق.

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كما شهدت مدينة تبريز تجمعا احتجاجيا حاشدا في ساحة "فهميده" احتجاجا على زيادة أسعار البنزين، وأغلق المحتجون أيضا الطريق بسياراتهم.

وارتفعت وتيرة ورقعة الاحتجاجات في إيران بشكل سريع السبت، وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا واحدا قتل خلال مظاهرة بمدينة سيرجان شرقي إيران.

وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات، منذ منتصف ليل الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.



وقالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، الجمعة، إن النظام الإيراني تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقراً، في إشارة إلى رفع طهران أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف.



وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن "نظام خامنئي وروحاني ومختلسي آلاف المليارات ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في إشعال الحرب والمشاريع اللاوطنية والصاروخية خدمة لغصب السلطة الشعبية".

ودعت رجوي جميع الشباب في خوزستان ومحافظات أخرى، للانضمام إلى صفوف المحتجين، هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها النظام الإيراني.