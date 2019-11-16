أردوغان يطيح بـ4 رؤساء بلديات جدد ويرفع عدد المعزولين لـ24

عزلت السلطات التركية، السبت، 4 رؤساء بلديات، وعينت آخرين مكانهم في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.



وشمل قرار العزل رؤساء بلديات مازيداج وصور وديريك في إقليم ماردين بجنوب شرقي البلاد وعينت بدلاء لهم.

كما عزلت السلطات رئيس بلدية سروج في إقليم شانلي أورفا، ما يرفع عدد رؤساء البلديات الذين جرى عزلهم بعد انتخابهم هذا العام إلى 24.

ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته أن حزب الشعوب الديمقراطي على صلة بحزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مقاضاة آلاف من أعضائه وبعض زعمائه، في حين ينفي الحزب هذه الصلات.

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ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.





وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي يعارض هجوما بدأته تركيا في شمال شرقي سوريا يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واعتقلت السلطات التركية في 21 من الشهر الماضي 4 رؤساء بلديات (كردية) بولاية ديار بكر، بعد أن تم عزلهم من مناصبهم في وقت سابق، بدعوى انتمائهم لتنظيمات إرهابية.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرقي تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم الحزب المذكور؛ ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.