مظاهرات إيران.. حرق "المصرف الوطني" بمدينة بهبهان

أضرم محتجون إيرانيون النار في "المصرف الوطني" بمدينة بهبهان جنوب غربي البلاد، وذلك في تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي تضرب البلاد لليوم الثاني على التوالي.

يأتي هذا في حين يواصل الإيرانيون، السبت، احتجاجاتهم التي فجرها رفع السلطات أسعار البنزين، واتسعت هذه الموجة لتشمل جميع أنحاء البلاد والعاصمة طهران.





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وتشهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات، منذ منتصف ليل الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.



واصطفت طوابير سيارات الإيرانيين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار وسط وجود أمني مكثف.

وقالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، الجمعة، إن النظام الإيراني تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقراً، في إشارة إلى رفع طهران أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف.



وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن "نظام خامنئي وروحاني ومختلسي آلاف المليارات ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في إشعال الحرب والمشاريع اللاوطنية والصاروخية خدمة لغصب السلطة الشعبية".

ودعت رجوي جميع الشباب في خوزستان ومحافظات أخرى، للانضمام إلى صفوف المحتجين، "هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها النظام الإيراني".