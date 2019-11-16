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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مختص بالشأن الإيراني: رفع أسعار البنزين شرارة أشعلت التظاهرات في كل المدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
قال مختص بالشأن الإيراني إن رفع أسعار البنزين هي الشرارة التي أشعلت المتظاهرين في إيران.
وأكد موسى أفشار، في حديث إلى قناة "الإخبارية" أن الشارع الإيراني خرج كما لو أنه كان مستعدا لهذا اليوم.
وأكد أن التظاهرات هذه المرة ستكون مختلفة وستتسبب بهزة كبيرة للنظام.
وأكد ناشطون مقتل متظاهر في مدينة سيرجان، على يد قوات الأمن التي فتحت النار بشكل عشوائي على جموع المحتجين.
وأكدوا إضرام النار في محطة للوقود في المدينة الواقعة وسط إيران، مع استمرار التجمعات في مختلف المحافظات حتى ساعات متأخرة من الليل، تزامنا مع دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل لتجمعات احتجاجية في كافة محافظات إيران في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح السبت.
إلى ذلك، اشتبك المتظاهرون في بلدة قلعة حسن خان، غرب العاصمة طهران، مع قوات الأمن التي هاجمت المحتجين وقاموا برميهم بالحجارة، بحسب المقاطع التي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل.
وفي العاصمة طهران، أظهرت المقاطع التي بثها المواطنون عبر مواقع التواصل، خروج السيارات وسط تصاعد الأبواق والتوقف وسط الطرقات من أجل إغلاقها.
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