قوى الأمن الداخلي اتخذت اجراءات امنية لحماية المصارف

اتخذت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اجراءات امنية لحماية المصارف، وقد رفعت الحجز الى الحد الاقصى بالاضافة الى اطلاق دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني على كافة المصارف.

كما تم تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على الاراضي اللبنانية لكل من ​شرطة بيروت​ –الدرك الاقليمي – ​الشرطة القضائية​ – ​شعبة المعلومات​.

من جهة اخرى زودت المديرية ​جمعية المصارف​ بملخص عن التدابير المتخذة وارقام عمليات المديرية العامة – شرطة بيروت – الدرك الاقليمي وعمليات السرايا الاقليمية في وحدة الدرك الاقليمي بالاضافة الى ارقام هواتف امري الفصائل الاقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة.

يذكر ان ​وزارة الداخلية​ في بيان لها امس أنه بناء لتوجيهات وزيرة الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال ريا الحسن، عقد اجتماع بين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وبين وفد من جمعية مصارف لبنان، تم في خلاله الاتفاق على اتخاذ اجراءات امنية مناسبة من اجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي.وأكّدت الوزارة من جهتها التزامها بما جرى الاتفاق عليه.

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