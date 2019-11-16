كاظم ياسين: أشم في مشروع بوسطة الثورة رائحة ذروة المؤامرة ورائحة الدم وتكرار بوسطة عين الرمانة

وجه الشيخ كاظم ياسين في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نداءً والتماساً ورجاء لكل من يستطيع أن يوصل هذا الرجاء للإخوة والرفاق القادمين من عكار في بوسطة الثورة ان يتوقف هذا المشروع؛ إني أشم فيه رائحة ذروة المؤامرة ورائحة الدم وتكرار بوسطة عين الرمانة".
وتابع الشيخ ياسين قائلا: "انا أخاف أن يكون هناك عملاء ومأجورون ينسقون مع صاحب الفكرة سوف يطلقون النار على البوسطة بمجرد ان تعبر إلى مناطق الجنوب؛ انا أقبل أيدي وأرجل الطاهرين القادمين إلى صور؛ ولكن أرجو منهم أن يتوقفوا، عمل جميل ولكن ليس الآن، ليس الآن".
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